11:05, 14 ноября 2023
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45-летняя Толкалина опять разделась. Актриса снялась в купальнике
© Фото: @tolkalinaliuba
45-летняя актриса Любовь Толкалина опять разделась. Она снялась в купальнике и опубликовала фото в сторис на личной странице в запрещенной в РФ социальной сети Instagram, принадлежащей американской компании Meta Platforms Inc. (признана экстремистской организацией и запрещена в России).
«Такая у меня донна Анна», — написала Толкалина с отсылкой к своей роли в кино.
На снимке артистка позирует перед зеркалом в трейлере в слитный купальник красного цвета и черном поясе с круглой бляшкой. Волосы она собрала в хвост, а в макияже сделала акцент на глаза, подчеркнув из темными тенями.
Ранее Любовь Толкалина опубликовала топлес-селфи.