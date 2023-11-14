45-летняя Толкалина опять разделась. Актриса снялась в купальнике

45-летняя актриса Любовь Толкалина опять разделась. Она снялась в купальнике и опубликовала фото в сторис на личной странице в запрещенной в РФ социальной сети Instagram, принадлежащей американской компании Meta Platforms Inc. (признана экстремистской организацией и запрещена в России).

«Такая у меня донна Анна», — написала Толкалина с отсылкой к своей роли в кино.

На снимке артистка позирует перед зеркалом в трейлере в слитный купальник красного цвета и черном поясе с круглой бляшкой. Волосы она собрала в хвост, а в макияже сделала акцент на глаза, подчеркнув из темными тенями.

Ранее Любовь Толкалина опубликовала топлес-селфи.