45-летняя Анфиса Чехова показала фигуру в купальнике

45-летняя телеведущая Анфиса Чехова показала фигуру в купальнике. Соответствующее фото она опубликовала на личной странице в запрещенной в РФ социальной сети Instagram, принадлежащей американской компании Meta Platforms Inc. (признана экстремистской организацией и запрещена в России).

Знаменитость позировала, сидя в шезлонге возле бассейна в одном из отелей Франции. Перед камерой она появилась с распущенными волосами, в слитном бело-зеленом купальнике и соломенной шляпе, а образ дополнила аксессуарами: солнцезащитными очками, подвеской и сумкой.

«Анфиса все шикарней и шикарней», «Богиня», «Это очень красиво», «Вы все краше», «Супер, браво», «Вы такая сексуальная», «Сладкая красавица», «На этом фото прекрасно все», «Красотка», — написали поклонники.