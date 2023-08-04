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03:20, 04 августа 2023
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Раскрыты подробности строительства 453-метрового моста через Москву-реку

Раскрыты подробности строительства 453-метрового моста через Москву-реку

© Фото: Valeria Nikitina / Unsplash

Подробности строительства 453-метрового моста через Москву-реку раскрыл заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев. Его комментарий публикует mos.ru.

Пешеходная конструкция соединит столичные набережные Тараса Шевченко и Пресненскую.

По словам Бочкарева, проект направлен на улучшение транспортного и пешеходного сообщения между двумя берегами Москвы-реки.

Это актуально в том числе из-за того, что на Пресненской набережной находится деловой квартал «Москва-Сити» с большим количеством рабочих мест и высокой проходимостью.

В рамках реализации проекта в округе сделают дополнительные пешеходные переходы, тротуары и светофоры. Модернизация также ожидает Дорогомиловский автодорожный мост на трассе ТТК.

Редакция

moslenta.online, 2023 г. 18+

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