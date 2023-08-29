16-летняя фигуристка Алина Горбачева пропала в Москве

16-летняя фигуристка, чемпионка России среди юниоров Алина Горбачева пропала в Москве, сообщает РИА Новости со ссылкой на мать спортсменки Екатерину Горбачеву.

«По Алине пока никакой информации нет. Пока ищем, есть только записи с камер, как она вошла в парк, и больше ничего. Сейчас приехал кинолог с собакой, будут искать. Но уже прошло много времени», — рассказала женщина.

Спортсменка пропала после тренировки на «Чкалов Арене» в понедельник, 28 августа. Она ушла в сторону Владимирской церкви. В последний раз камеры зафиксировали девочку на Волоколамском шоссе, 67.

По данным Telegram-канала «112», вещи Горбачевой обнаружили на пляже на Покровской набережной.