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13:29, 29 августа 2023
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16-летняя фигуристка Алина Горбачева пропала в Москве

16-летняя фигуристка Алина Горбачева пропала в Москве

© Фото: Станислав Трифонов / «Лента.ру»

16-летняя фигуристка, чемпионка России среди юниоров Алина Горбачева пропала в Москве, сообщает РИА Новости со ссылкой на мать спортсменки Екатерину Горбачеву.

«По Алине пока никакой информации нет. Пока ищем, есть только записи с камер, как она вошла в парк, и больше ничего. Сейчас приехал кинолог с собакой, будут искать. Но уже прошло много времени», — рассказала женщина.

Спортсменка пропала после тренировки на «Чкалов Арене» в понедельник, 28 августа. Она ушла в сторону Владимирской церкви. В последний раз камеры зафиксировали девочку на Волоколамском шоссе, 67.

По данным Telegram-канала «112», вещи Горбачевой обнаружили на пляже на Покровской набережной.

Редакция

moslenta.online, 2023 г. 18+

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