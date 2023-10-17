Воспитывающую 15 детей москвичку заподозрили в торговле несовершеннолетними

В торговле несовершеннолетними заподозрили воспитывающую 15 детей москвичку, сообщает столичная прокуратура. 47-летнюю женщину задержали.

По информации ведомства, правоохранители заинтересовались многодетной матерью, когда врачи обнаружили в крови ее сына следы запрещенного к применению при его заболевании лекарства. Было возбуждено уголовное дело об умышленном причинении вреда здоровью.

В ходе проверки выяснилось, что всего у женщины 15 не достигших совершеннолетия детей (2006, 2008, 2010, двое 2011, трое 2012, 2013, 2014, двое 2015, 2016, 2018 и 2019 годов рождения). Во время дачи показаний она отметила, что двое детей 2015 года рождения, а также дети 2016, 2018, 2019 годов рождения приходятся ей родными, однако проведенная генетическая экспертиза показала, что женщина солгала.

Вскоре следователи узнали, что в 2010 году задержанной была сделана операция, после которой она больше не может рожать.

Было возбуждено уголовное дело по пунктам «а», «б» и «з» части 3 статьи 127.1 УК РФ («Торговля людьми, совершенная в отношении несовершеннолетних, заведомо для виновного находящихся в беспомощном состоянии, с использованием поддельных документов»).

В ближайшее время «матери» и ее 44-летней соучастнице, которую также задержали, изберут меру наказания.