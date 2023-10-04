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04:05, 04 октября 2023
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Женщина украла 15 банок нутеллы из магазина в Подмосковье

Женщина украла 15 банок нутеллы из магазина в Подмосковье

© Фото: Jonathan Kemper / Unsplash

Из супермаркета в Подмосковье женщина украла 15 банок шоколадной пасты Nutella, сообщает Telegram-канал SHOT. Кража произошла в магазине «Магнит» на Лихачевском шоссе.

Около 22 часов женщина зашла в магазин с большим пакетом, положила внутрь 15 банок нутеллы и покинула зал, пройдя мимо кассы. Пропажу сотрудники «Магнита» заметили спустя несколько часов. На место вызвали полицию.

Правоохранительные органы проводят проверку. Не исключено возбуждение уголовного дела, правонарушительнице может грозить до двух лет колонии.

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moslenta.online, 2023 г. 18+

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