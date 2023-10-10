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14:40, 10 октября 2023
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100 рублей с красивым номером выставили на продажу в Москве за миллионы рублей

100 рублей с красивым номером выставили на продажу в Москве за миллионы рублей
© Скриншот: Avito

100 рублей с красивым номером выставили на продажу в Москве за миллионы рублей. Такой лот появился на популярном сервисе объявлений.

«Сторублевая купюра с красивым серийным номером из всех одинаковых цифр при одинаковых буквах. Такие номера встречаются примерно один раз на 20 миллионов банкнот», — написано в комментарии.

Продавец опубликовал фотографию купюры. Красивым он назвал индивидуальный номер из семи двоек. В объявлении москвич поставил стоимость в размере пяти миллионов рублей, но в комментарии отметил, что продает 100 рублей за 500 тысяч рублей. Кроме того, он допускает торг.

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