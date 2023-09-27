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Аделина Бауэр
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Материалы автора (808)
Новости
27.09.2023, 15:25
Собянин утвердил состав правительства Москвы после переизбрания
Новости
27.09.2023, 14:29
Раскрыты подробности о магазинах на месте Decathlon в России
Новости
27.09.2023, 13:00
Самолет Санкт-Петербург — Москва столкнулся с птицей
Новости
27.09.2023, 11:30
Названа дата выхода в прокат фильма «Брат-3»
Новости
27.09.2023, 10:01
В московском парке нашли редкий синий гриб
Новости
27.09.2023, 08:29
Москвич придумал способ гулять с ребенком лежа и попал на видео
Новости
27.09.2023, 06:59
Назван район Москвы с самой дорогой арендой машиноместа
Новости
27.09.2023, 05:32
Известный российский сценарист раскрыл размер своей пенсии
Новости
27.09.2023, 04:05
Раскрыты цены на самом известном цветочном рынке Москвы
Новости
27.09.2023, 02:29
Эндокринолог перечислил главные правила питания
Новости
27.09.2023, 01:01
Москвички раскритиковали популярный мужской подарок
Новости
26.09.2023, 23:32
Страдающая анорексией экс-возлюбленная Тимати сделала липосакцию рук
Новости
26.09.2023, 22:03
Раскрыт адрес закрытого вестибюля одной из станций московского метро
Новости
26.09.2023, 20:27
Анне Семенович посоветовали отказаться от пения и варить пиво
Новости
26.09.2023, 19:01
Синоптик Шувалов предрек москвичам репетицию зимы
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