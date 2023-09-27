Аделина Бауэр

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Собянин утвердил состав правительства Москвы после переизбрания
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Раскрыты подробности о магазинах на месте Decathlon в России
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Самолет Санкт-Петербург — Москва столкнулся с птицей
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Названа дата выхода в прокат фильма «Брат-3»
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В московском парке нашли редкий синий гриб
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Москвич придумал способ гулять с ребенком лежа и попал на видео
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Назван район Москвы с самой дорогой арендой машиноместа
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Известный российский сценарист раскрыл размер своей пенсии
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Раскрыты цены на самом известном цветочном рынке Москвы
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Эндокринолог перечислил главные правила питания
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Москвички раскритиковали популярный мужской подарок
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Страдающая анорексией экс-возлюбленная Тимати сделала липосакцию рук
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Раскрыт адрес закрытого вестибюля одной из станций московского метро
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Анне Семенович посоветовали отказаться от пения и варить пиво
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Синоптик Шувалов предрек москвичам репетицию зимы
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